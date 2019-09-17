وفد بريطاني يزور مناطق "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي شمالي سوريا

أنقرة / الخليج 365
زار وفد برلماني بريطاني، الثلاثاء، مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي شمالي سوريا، للقاء قادة التنظيم.
وبحسب مصادر محلية للأناضول، ضم الوفد البريطاني 13 شخصا بينهم برلمانيون من حزبي المحافظين الحاكم والعمال المعارض.
ووصل الوفد إلى مركز مدينة قامشلي أقصى شمال شرقي سوريا، والتقوا بعناصر من التنظيم.
وأفادت المصادر نفسها أن البرلمانيين البريطانيين وعدوا التنظيم بتقديم الدعم له.
يُشار إلى أن وفدا بريطانيا يضم برلمانيين من حزب العمال، كانوا قد زاروا قامشلي العام الماضي والتقوا أيضا عناصر "ي ب ك/بي كا كا."
والشهر الماضي، أعلنت بريطانيا اعتزامها التوسط بين "ي ب ك/بي كا كا" و المجلس الوطني الكردي السوري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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