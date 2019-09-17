تجدد أزمة الخبز في الخرطوم ومجلس الوزراء يعد بتدابير لحلها

نازك شمام / الخليج 365

تشهد العاصمة السودانية، الخرطوم، تجدد أزمة في توفر الخبز خلال الأيام الماضية.

واصطف مئات المواطنين أمام المخابز، للحصول على الخبز لساعات طويلة وسط ارتفاع في الطلب عليه، لاسيما بعد استئناف الدراسة في المرحلتين الأساسية والثانوية.

وتداول مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه اليوم، برئاسة عبد الله حمدوك، المشكلات الضاغطة والمؤثرة على معيشة المواطنين، المتمثلة في نقص الدقيق والمشتقات البترولية وصعوبة المواصلات، وفق متحدث رسمي.

وأوضح وزير شؤون مجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم المجلس، عمر بشير مانيس، أن المجلس اتخذ تدابير وإجراءات عاجلة لمقابلة ومعالجة مشاكل نقص السلع الأساسية، وفق ما أوردته الوكالة الرسمية السودانية للأنباء، دون تفاصيل.

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وكشف مصدر في إحدى شركات المطاحن، وجود انخفاض في توزيع الطحين بولاية الخرطوم والولايات الأخرى، بسبب ضعف إنتاج ثلاث مطاحن من جملة خمسة.

وقال في حديث لـ( الخليج 365) إن استهلاك ولاية الخرطوم اليومي يصل إلى 47 ألف جوال (الجوال الواحد يزن 50 كغم) بينما الموزع فيها يقدر بنحو 39 ألفا.

ونوه إلى أن استهلاك الولايات اليومي للدقيق يصل الى 53 الف جوال غير ان الموزع يقدر بنحو 46 ألفا.

ويعاني السودان من أزمات معيشية مستمرة تمثلت في شح السلع الاستراتيجية وإرتفاع أسعار صرف الجنيه السوداني أمام الدولار وندرة في السيولة بالأسواق السودانية.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن صراع على السلطة، منذ أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019) في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصاديةالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.