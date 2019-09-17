الكويت / الخليج 365
دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي بالإنابة ووزير الخارجية، صباح خالد الحمد، الثلاثاء، جيش بلاده إلى "ممارسة أقصى درجات الیقظة لمواجهة أي مخاطر محتملة تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد".
جاء ذلك خلال لقائه مع عدد من قطاعات القوات المسلحة الكویتية، بحضور رئیس الأركان الفريق محمد الخضر، عقب 3 أيام على رصد تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية الكويتية، أكد وزير الدفاع على "ضرورة ممارسة أقصى درجات الحذر والیقظة والاستعداد لمواجھة أیة أحداث تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة".
وطالب صباح الحمد من قادة ورجال القوات المسلحة الكویتیة "مضاعفة الجھد والسھر للدفاع عن البلاد من أي مخاطر محتملة، لحفظ أمن البلاد وكل المنشآت الحیویة من أي اعتداءات".
يأتي ذلك عقب يومين على إعلان الكويت، تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية في البلاد، غداة رصد تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت، بحسب إعلام محلي.
والجمعة، أعلنت الكويت، أن أميرها (90 عاما)، غادر مستشفى في الولايات المتحدة، إلى منزله هناك، بعد استكمال فحوصات طبية وصفت بـ"المطمئنة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الكويتي يدعو جيش بلاده إلى "مواجهة أي مخاطر محتملة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.