لودريان يبحث في مصر الملفين الليبي والفلسطيني

القاهرة / الخليج 365

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، الثلاثاء، أزمات الشرق الأوسط وأبرزها الملفين الليبي والفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقائهما بالقاهرة، في إطار زيارة (غير محددة المدة) يجريها وزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسي لودريان لمصر، وفق بيان للخارجية المصرية.

وتطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون في "مجال قضية الهجرة غير الشرعية، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية، على رأسها الأزمات الراهنة بالشرق الأوسط".

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كما ناقش الجانبان "عددًا من القضايا على رأسها الأوضاع في ليبيا، والأراضي الفلسطينية المحتلة"، حسب البيان ذاته.

وتعد زيارة لودريان لمصر هي السابعة له منذ توليه حقيبة أوروبا والشؤون الخارجية، وتأتي عقب زيارته للسودان لبحث عدة قضايا إقليمية ودولية، وفق سفارة بلاده بالقاهرة.

ومثلت صفقات التسليح العسكري "رأس الحربة" في العلاقات المصرية-الفرنسية، عقب تولي عبد الفتاح السيسي السلطة في يونيو/حزيران 2014؛ حيث باتت باريس أحد أهم مصادر التسليح المصري، بجانب الولايات المتحدة وروسيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.