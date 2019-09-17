تونس.. افتتاح السنة الدراسية بمدرسة "المعارف" التركية

تونس/ هشام بن أحمد / الخليج 365

نظمت مدرسة "المعارف الدولية التركية" في تونس، الثلاثاء، حفلًا بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد، بإشراف سفير أنقرة لدى تونس رفيق علي أونانار، وبحضور عدد من الأولياء والطلاب والمدرسين.

وعبر السفير في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح، عن سعادته بالنجاح الذي حققته مدرسة المعارف طيلة السنوات التي أعقبت افتتاحها.

وقال أونانار: "هذه المدرسة هي مفخرة لتركيا ولتونس، وستسهم في تكوين إطارات مستقبلية ستضطلع بإدارة شؤون بلدانها وذلك بفضل جودة مناهج التدريس القائمة بها".

وعلى هامش الحفل، أكد المنسق السابق لمدرسة المعارف بتونس مراد يلماز، في تصريح للأناضول، أن الظروف التي افتتحت فيها المدرسة منذ سنتين كانت استثنائية.

وأوضح أنه "بحكم أن إمكانيات المدرسة كانت متواضعة جدا، ولم تكن تتمتع بأية اعتمادات دولية، ولم تكن أعداد الطلاب بها مثل الآن".

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وتابع يلماز: "لكن الأوضاع تغيّرت بعد سنتين من الافتتاح بفضل النجاحات التي حققتها المدرسة، مما مكّنها من الحصول على اعتمادات دولية من قبل مؤسسة كيمبريدج، وأصبحت تستقطب الكثير من التلاميذ".

وبيّن يلماز أن أسعار الترسيم بمدرسة "المعارف" تتميز بانخفاضها مقارنة ببقية المدارس الدولية، وذلك بهدف إعطاء فرصة لكافة الأطفال التونسيين للتسجيل بالمدرسة.

وأشار أن هناك عدد من الطلاب يدرسون بمنحة دراسية بالمجان، وآخرين بتعريفات مخفّضة تصل بين 25 إلى 50 بالمائة.

من جهته، أكد المنسق الجديد للمدرسة محمد ترغال، أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق المزيد من النجاحات للمؤسسة بالتنسيق مع أولياء الطلاب والمدرسين.

وثمّن ترغال في تصريحه للأناضول، المجهودات التي بذلتها إدارة المدرسة بقيادة المنسق السابق يلماز، بالتعاون مع مركز المعارف التركي في إسطنبول.

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