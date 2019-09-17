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بدء تسجيل تراخيص التخييم بحفر الباطن
صحيفة الخليج الالكترونية
وأوضح أمين حفر الباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي أن الأمانة حرصت على مراعاة توفير سبل الراحة للمواطنين والمقيمين الراغبين في التنزه بالأماكن البرية وتقديم الخدمات لهم، مشيراً إلى ان طلب الترخيص يتم من خلال الإدارة العامة لتنمية الاستثمار أو من خلال موقع برنامج التأجير المؤقت (فرص).
وبين أن الأمانة حددت رسوم رمزية للترخيص وذلك مقابل الخدمات البلدية التي تقدمها الأمانة في مواقع تلك المخيمات.
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