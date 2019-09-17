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بدء تسجيل تراخيص التخييم بحفر الباطن

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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بدء تسجيل تراخيص التخييم بحفر الباطن

صحيفة الخليج الالكترونية

صحيفة الخليج الالكترونية

بدأت أمانة محافظة حفر الباطن بتسجيل الراغبين بالحصول على ترخيص موقع مخيم في المتنزهات البرية المؤقتة التي تحددها الأمانة في موسم الشتاء والربيع من كل عام وفقاً لتوجيهات سمو محافظ حفر الباطن .

وأوضح أمين حفر الباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي أن الأمانة حرصت على مراعاة توفير سبل الراحة للمواطنين والمقيمين الراغبين في التنزه بالأماكن البرية وتقديم الخدمات لهم، مشيراً إلى ان طلب الترخيص يتم من خلال الإدارة العامة لتنمية الاستثمار أو من خلال موقع برنامج التأجير المؤقت (فرص).

وبين أن الأمانة حددت رسوم رمزية للترخيص وذلك مقابل الخدمات البلدية التي تقدمها الأمانة في مواقع تلك المخيمات.

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17/09/2019   5:48 م

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