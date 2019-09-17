أوراوا يتجاوز #شنجهاي ويتأهل إلى نصف نهائي آسيا

تأهل فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني، إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا، بعد أن تعادل مع ضيفه شنجهاي الصيني 1/1، الثلاثاء، في إياب ربع نهائي البطولة.
وتقدم أوراوا بهدف سجله يان جونلينج، لاعب شنغهاي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 39، قبل أن يتعادل شنجهاي بهدف سجله وانج شينتشاو في الدقيقة 60.
وكانت مباراة الذهاب، التي اقيمت في الصين، انتهت بالتعادل 2/2، ليصعد فريق أوراوا ريد دياموندز نصف النهائي مستفيداً من افضلية التسجيل خارج الأرض، حيث انتهى مجموع المباراتين بالتعادل 3/3.
ويلتقي أوراوا ريد دياموندز في الدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة كاشيما إنتلرز الياباني وجوانزو إيفرجراند الصيني، اللذان يلتقيان، غدا، بعدما تعادلا سلباً على ملعب إيفرجراند في مباراة الذهاب.
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