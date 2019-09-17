الكويت تأمر قواتها المسلحة بالاستعداد لمواجهة أي أحداث تهدّد أمن البلاد

صحيفة الخليج الالكترونية ‏‎ دعا وزير الخارجية الكويتي الشيخ صبَّاح خالد الحمد الصبَّاح، اليوم الثلاثاء، القوات المسلحة، إلى الاستعداد لمواجهة أي أحداث تهدِّد أمن البلاد، وضرورة ممارسة أقصى درجات الحذر.

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