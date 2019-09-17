النيابة العامة: السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال لكل من يعرض رشوة أو يعِد موظفاً عاماً بها

كشفت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، عن عقوبة عرض الرشوة أو وعد موظف عام أو من هو في حكمه بها لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته، حيث يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وتتضمّن العقوبات المقررة على من يثبت تورطه في عرض رشوة، السجن مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، طبقاً للمادة 9 من نظام مكافحة الرشوة.

وأوضحت النيابة العامة أن عرض رشوة أو الوعد بها تجاه موظف عام يُعد جريمة بحق من عرضها أو وعد بها حتى إذا لم يُقبل منه، وهو موجب للمساءلة الجزائية وفقاً للأنظمة المعمول بها.