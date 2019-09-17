العاهل السعودي يؤكد قدرة المملكة على الرد على الهجمات

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء إن المملكة قادرة على التعامل مع آثار الهجمات على منشآتها النفطية.
وذكر بيان صدر بعد اجتماع مجلس الوزراء السعودي أن الحكومة بحثت الضرر الناتج عن الهجمات على منشأتي نفط تابعتين لشركة النفط الحكومية أرامكو ودعت حكومات العالم إلى مواجهتها "أيا كان مصدرها".
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