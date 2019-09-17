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طهران - سبوتنيك. وأوضحت أن الاتصال تضمن بحث آخر التطورات في العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك بحث تطورات الأوضاع في اليمن.
© Sputnik . Ilya Pitalyev
وذكر بيان صادر عن الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء إن "الطرفين بحثا آخر التطورات في المنطقة وخاصة مسألة اليمن، وآخر الأوضاع حيال تنفيذ الاتفاق النووي والمسائل القنصلية بين الطرفين والعلاقات المشتركة".
وتقود السعودية تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية يدعم الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية ويقوم، منذ أكثر من 4 سنوات بعمليات ضد جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها لاستعادة مناطق سيطرت عليها أهمها العاصمة صنعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف في اتصال من نظيره البريطاني يبحث الأوضاع في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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