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ظريف في اتصال من نظيره البريطاني يبحث الأوضاع في اليمن

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طهران - سبوتنيك. وأوضحت أن الاتصال تضمن بحث آخر التطورات في العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك بحث تطورات الأوضاع في اليمن.

© Sputnik . Ilya Pitalyev

وبحث ظريف مع نظيره البريطاني دومينيك راب، خلال اتصال هاتفي، تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع في اليمن.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء إن "الطرفين بحثا آخر التطورات في المنطقة وخاصة مسألة اليمن، وآخر الأوضاع حيال تنفيذ الاتفاق النووي والمسائل القنصلية بين الطرفين والعلاقات المشتركة".

وتقود  تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية يدعم الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية ويقوم، منذ أكثر من 4 سنوات بعمليات ضد جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها لاستعادة مناطق سيطرت عليها أهمها العاصمة صنعاء.

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