بيان رسمي بشأن اليوم الوطني السعودي... ماذا يحدث الأسبوع المقبل؟

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أعلنت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أنه من المقرر أن يمتد موعد إجازة العيد الوطني "اليوم الوطني السعودي في هذا العام" من الجمعة 20 سبتمبر/ أيلول 2019 الموافق 20 المحرم 1441هـ حتى الاثنين 23 سبتمبر 2019 الموافق 24 المحرم 1441هـ.
كما أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في توضيحها على "تويتر"، أن يوم الأحد 22 سبتمبر سيكون عطلة رسمية لوقوعه بين العطلة الأسبوعية وعطلة اليوم الوطني يوم الإثنين، وبذلك تكون العودة للعمل يوم الثلاثاء 24 سبتمبر، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (128) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
© REUTERS / FAISAL AL NASSER
- إجازة اليوم الوطني 1441هـ لموظفي قطاع وزارة التعليم والطلاب يوم الجمعة والسبت والأحد والاثنين.
- إجازة اليوم الوطني 1441هـ لموظفي القطاع الحكومي يومي الأحد والاثنين.
- إجازة اليوم الوطني 1441 هـ لموظفي القطاع الخاص يوم الاثنين فقط.
وتحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، ويقضي بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، ابتداء من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351هـ الموافق الـ23 سبتمبر/ أيلول 1932.
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