بعوض سام يدخل 130 شخصا إلى المستشفى بولاية سكيكدة شرقي الجزائر

وحسب جريدة "الشروق" الجزائرية، فإن لسعات البعوض تسبب أيضا ''حكة شديدة'' واحمرارا على مستوى الجلد يأخذ شكل بقع دائرية، وتضرّر من تلك اللسعات فئة الأطفال بشكل كبير، ما استلزم نقلهم إلى مستشفى محمد دندان بعزابة لعلاجهم من اللسعات التي نقلت جراثيم خطيرة إلى أجسادهم.
وأثارت الواقعة الكثير من الخوف وسط العائلات التي دعت مديرية الصحة إلى التدخل العاجل للقضاء على هذه الأنواع من الحشرات التي باتت تشكّل خطرا كبيرا على السكان.
واعتبر بعض السكان القاطنين بأحياء مختلفة من بلديات الجهة الشرقية للولاية، أنّ انتشار هذا النوع من الحشرات المشبعة بالميكروبات الخطيرة مرده الانتشار الكبير للنفايات المنزلية، مطالبين الجهات المعنية بتكثيف الجهود والتعاون من أجل القضاء على أنواع كهذه من الحشرات التي باتت تشكل خطرا على السكان.
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