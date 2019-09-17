«الناتو» قلق من التصعيد بعد الهجوم على «أرامكو» السعودية

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أعرب رئيس حلف شمال الأطلسي «ناتو» عن قلقه إزاء إمكانية تصاعد التوترات في الشرق الأوسط عقب الهجوم على منشآت نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية.
قال ينس ستولتنبرج، الأمين العام للناتو، إن «إيران تزعزع استقرار المنطقة بالكامل».
ونشرت الإدارة الأمريكية، الاثنين، صورا بالقمر الصناعي تظهر الأضرار التي لحقت بالمنشآت النفطية السعودية بسبب الهجوم «غير المسبوق» الذي تعرضت له نهاية الأسبوع الماضي، والذي نسبته واشنطن إلى إيران.
ونفت إيران تورطها في تلك الهجمات علاوة على وصف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الهجوم بأنه «رد فعل من الشعب اليمني»، فيما أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن، الموالون لإيران، مسؤوليتهم عن الهجوم.
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مقدم من:- Euronews
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في تحدّ لنتنياهو.. الحكومة الفلسطينية تجتمع في غور الأردن
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لكن الولايات المتحدة أثارت شكوكا حول مدى قدرة الحوثيين على تنفيذ هجوم بهذا الحجم وهذه الدقة دون مساعدة.
وقال ستولتنبرج: «ندعو جميع الأطراف للتوقف عن تكرار مثل هذه الهجمات لأنها قد تخلف آثارا سلبية على المنطقة بأكملها، كما أننا نشعر بقلق كبير من التصعيد».
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.