الجيش العراقي ينفذ عملية عسكرية في الصحراء

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Khaleej قدمت بواسطة

بغداد: «الخليج»

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أمس الاثنين، عن انطلاق عملية عسكرية جديدة؛ لملاحقة فلول تنظيم «داعش» والجماعات المسلحة في عدد من المحافظات العراقية باتجاه الحدود العراقية السعودية، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي.

وقال الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله نائب قائد العمليات المشتركة، في بيان صحفي، إن «المرحلة الخامسة من عملية إرادة النصر انطلقت، فجر أمس الاثنين، في صحراء الأنبار، جنوبي الطريق الدولي المحاذي مع محافظتي كربلاء والنجف إلى الحدود السعودية العراقية، بمشاركة قوات الجيش في قيادة عمليات الأنبار والحشد العشائري وأفواج شرطة طوارئ الأنبار والفوج التكتيكي بشرطة الأنبار وفوج حماية الطرق الخارجية».

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مقدم من:- Euronews

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي شاهد: التاكسي الطائر "فولوكوبتر" يحلق للمرة الأولى في سماء مدينة أوروبية حلّق "التاكسي الطائر" يوم السبت لمدة أربعة دقائق أمام متحف "مرسيدس بنز" للسيارات بمدينة شتوتغارت الألمانية. وانطلقت الطائرة التي تسير بالطاقة الكهربائية في رحلة قصيرة ودون ركّاب وبقيادة طيّار كان يُسيّر المركبة من الأرض. وتُعدّ الرحلة جزءا من مشروع بحثي يهدف لمعرفة تقبّل المجمهور ل " سيارات الأجرة الطائرة ". وكانت وشاركت شركة "دايملر" الألمانية لصناعة السيارات، ولها حصة في الشركة الصينية "جيلي" الشركة التي وافقت على الاستثمار في شركة مقرها مدينة بروخسال وهي التي تقوم بتسيير "التاكسي الطائر" أو"الفولوكوبتر". ومن المرتقب أن تصبح طائرات "فولوكوبتر" قادرة على الطيران بمفردها، في المستقبل ولمدة زمنية أطول. هذا ولم تحصل الشركة بعد على تصريح بتسويق هذا الاختراع لكن يتوقع فلوريان رويتر الرئيس التنفيذي لشركة "فولوكوبتر"، أن يتحقق هذا الأمر ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام. وذكرت صحيفة بلومبيرغ الاقتصادية، أن هذه الطائرات سيتم استخدامها في خدمة التاكسي في آسيا. للمزيد على يورونيوز: شاهد: خدمة التكسي الطائر في الأردن بـ 77 دولارا للرحلة الواحدة دبي تختبر أول تاكسي طائر في العالم بدون طيار تابعونا عبر الواتساب والفيسبوك: Euronews (Ar)

شاهد: عدوى "مشروع مراحيض المدرسة" تصل مئات المدارس في أستراليا بعد مضي سنوات من الإهمال، بادرت مجموعة من الأهالي والمدرسين والتلاميذ إلى "تجديد" مراحيض إحدى المدارس الابتدائية في مدينة برث الغربية. فحتى فترة قريبة، كان التلاميذ يقولون إنهم يفضّلون الانتظار على الدخول إليها. في وصفها قال البعض إنها "مقرفة" و"وسخة" أو حتى "باهتة" و"عقيمة". ولكن بشكل عام، لا يمكن اعتبار المراحيض مساحة يشعر فيها المرء بالراحة حتى لو كانت نظيفة ومعقمة. في مهمة "نفض" المراحيض، علّقت لوحات رسمها التلاميذ، وبعض الأشكال الزخرفية التي حضّروها أيضاً، في الداخل. الأمر لا يرتبط بمدرسة سورينتو الابتدائية فقط، بل يبدو أنه ينسحب على مدارس كثيرة أخرى في أستراليا. وهكذا، تحول مشروع تجديد مراحيض المدارس، لجعلها أمكنة أكثر إلفة، إلى "رياضة وطنية". بحسب تعبير وكالة أسوشييتد برس، ثمة "ترند وطني" في أستراليا لتجديد مراحيض المدارس، لتحويلها إلى أمكنة أكثر بهجة واستقبالاً. وتقول مديرة المؤسسة التعليمية إن الأهالي والتلاميذ والمدرسين بادروا إلى تلك المهمة بعد شكاوى الأطفال. أمّا مطلقة الفكرة، التي تحوّلت إلى موضة، فكانت المدرسة المتقاعدة دانييل ميلّر. بعد نجاح طرحها، تحوّلت من فكرة صغيرة إلى "مشروع مراحيض المدرسة"، وهو مشروع قيد الإنجاز في مدارس عدّة. ومنذ تمّ إطلاقه في آذار/مارس الفائت، تمّ تجديد مراحيض مئات المدارس، وصارت ميلّر "سفيرة المشروع". أخبار أخرى عن أستراليا: دراسة أسترالية: جسم الإنسان يستمر بالحركة بعد الوفاة اثنان من الاستراليين الثلاثة المحتجزين في إيران من أصحاب مدونات الرحلات Euronews (Ar)

شاهد: حريق في افتتاح مباراة فريق تينيسي تايتانز ونظيره انديانابلوس كولتس اندلع حريق على الخط الجانبي قبل بدء المباراة الافتتاحية لفريق تينيسي تايتانز لكرة القدم الامريكية يوم الأحد بعدما اشتعلت النيران في الألعاب النارية. ونشب الحريق قبيل بداية مباراة بين فريق تاتينز ضد فريق إنديانابوليس كولتس عندما اشتعلت النيران في معدات الألعاب النارية المستخدمة عادة في بداية المباراة. و بعد إحتراقها لعدة دقائق تم السيطرة على النيران و إخماد الحريق من قبل العمال. وتم إخلاء الملعب من اللاعبين، لكن المتفرجين ظلوا في مقاعدهم. ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات و اقتصرت الخسائر على الأرضية المحترقة وما تبقى من الألعاب النارية المتفحمة. للمزيد: وفاة إيرانية أضرمت النار بنفسها بعد منعها من دخول ملعب كرة قدم والفيفا يعبر عن أسفه شاهد: رياح إعصار هولندا تطيح بسقف ملعب نادي إى زى ألكمار فيديو: مشروع فني نمساوي يحول ملعب كرة قدم إلى غابة تابعونا أيضا على واتساب و فيسبوك: Euronews (Ar) 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO تعرف على المنافس الأسرش لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

كما تشارك في العملية قوات من قيادة عمليات الفرات الأوسط والشرطة الاتحادية وشرطة محافظة بابل وشرطة محافظة البصرة إضافة إلى فوجي طوارئ من شرطة محافظة كربلاء و«الحشد الشعبي» وقيادة عمليات بغداد وقوة من العتبة العلوية ومقر حرس الحدود العراقية. وأوضح يار الله: إن هذه العملية تتم بدعم من القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي، وتهدف إلى تجفيف منابع الإرهاب، وملاحقة المطلوبين والعناصر الإرهابية، ولتعزير الأمن والاستقرار في المناطق التي شملتها هذه المرحلة. وتعد هذه العملية واحدة من أكبر العمليات العسكرية؛ لملاحقة فلول «داعش» والمسلحين في مناطق الحدود العراقية السعودية.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، عن اعتقال ثلاثة من «ديوان الجند» في الموصل. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان، إن فوج طوارئ الشرطة التاسع التابع لقيادة شرطة نينوى، وبناء على معلومات دقيقة وتعاون المواطنين ألقى القبض على ثلاثة عناصر من عصابات «داعش» الإرهابية، والذين كانوا يقاتلون فيما يُسمى ب«ديوان الجند».

وأضاف: إن أحدهم جاء باعترافاته أنه كان يعمل بما تُسمى بكتيبة (أبو عبيدة الجراح) خلال فترة سيطرة «داعش» على مدينة الموصل، مشيراً إلى أنه تم القبض عليهم في منطقة رجم حديد في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

وفي كركوك ذكر مصدر أمني فيها، أن عبوة ناسفة انفجرت ضمن قاطع الرشاد بمحافظة كركوك مستهدفة الشرطة الاتحادية، ما أسفر عن مقتل منتسبين اثنين.

وفي بغداد ذكرت قيادة عمليات بغداد، في بيان، أن القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين وفق المادة الرابعة/إرهاب في مناطق الملاحمة وشاطئ التاجي وحسينية المعامل.