شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الكويتى بالإنابة: نقف مع السعودية ضد كل ما يمس أمنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدفاع الكويتى بالإنابة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، استنكار الكويت وإدانتها للاعتداء الذى استهدف المنشآت النفطية فى محافظة (بقيق) و(هجرة خريص) بالمملكة العربية السعودية.. مؤكدا وقوف بلاده مع المملكة ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة شعبها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدفاع الكويتى بالإنابة مع قيادات عدد من قطاعات القوات المسلحة الكويتية برئاسة رئيس الأركان العامة للجيش الكويتى الفريق الركن محمد الخضر، ومعاون رئيس الأركان العامة للجيش الشيخ عبدالله نواف الأحمد الصباح، وبحضور نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجار الله؛ وذلك بمقر ديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، لاستعراض الأوضاع والتطورات الراهنة وتداعياتها الخطيرة على المنطقة والإقليم.

وأكد وزير الخارجية الكويتى ضرورة ممارسة أقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد لمواجهة أية أحداث تؤدى إلى زعزعة الأمن والاستقرار فى الكويت والمنطقة، مهيبا بقادة ورجال القوات المسلحة الكويتية مضاعفة الجهد والسهر للدفاع عن البلاد من أى مخاطر محتملة.

ومن ناحية أخرى، أكد الصباح، خلال الاجتماع، ثقة القيادة السياسية العليا بما تقوم به كافة قطاعات القوات المسلحة الكويتية من جهود متواصلة فى سبيل حفظ أمن البلاد وكل المنشآت الحيوية من أى اعتداءات أو مخاطر خارجية.

Advertisements

ومن جانبه، قام رئيس الأركان العامة للجيش الكويتى وقادة القطاعات العسكرية الحيوية فى الجيش بتقديم شرح مفصل عن الأحداث التى جرت مؤخرا، وتداعيات ذلك على الكويت والسعودية، بالإضافة إلى تقديم رصد وتحليل للموقف، وعرض شامل للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، فضلا عن استعراض جهود قطاعات الجيش البرية والبحرية والجوية.

كما تم استعراض أوجه التعاون والتنسيق الوثيقين بين وزارتى الخارجية والدفاع فى رصد ومتابعة كل ما يهدد أمن الكويت والمنطقة، تنفيذا لتوجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح كان قد وجه فى اجتماع مع القيادات العسكرية والأمنية يوم الأحد الماضى، بتشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن الكويت والمواطنين والمقيمين على أرضها من كل خطر؛ وذلك فى أعقاب الهجوم الذى استهدف المنشآت النفطية فى السعودية يوم السبت الماضى.