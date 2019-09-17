شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عمليات ضبط المخدرات بالإمارات لـ 26.9 % خلال النصف الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الداخلية بالإمارات، أن جهودها فى مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، أسهمت فى زيادة نسبة عمليات ضبط المخدرات التى تشمل التعاطى والترويج والاتجار، بمعدل 26.9% خلال النصف الأول من العام الجارى، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، فيما دعا مجلس مكافحة المخدرات إلى الإبلاغ عن الأبناء المتعاطين، مؤكداً أن القانون منح فرصاً لعلاج وتأهيل المدمنين، بدلاً من حبسهم.

و وفقا لموقع "الإمارات اليوم"، دعا نائب رئيس الشرطة والأمن العام فى دبى، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، الفريق ضاحى خلفان تميم، الأسر إلى الإبلاغ عن حالات إدمان الأبناء أو الاشتباه فى تعاطيهم المخدرات، مؤكداً أن ذلك يمثل خطوة مهمة فى تقديم المساعدة والعلاج لهذه الفئة وتغيير حياتهم نحو الأفضل.

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وأطلق مجلس مكافحة المخدرات، أخيراً المرحلة الثانية من مبادرة "بلادنا أمانة" الخاصة بتشجيع المتعاطين على ترك المخدرات وتفعيل دور المجتمع فى التعاون مع المتعاطين، والتى تمتد لمدة أسبوع اعتباراً من 13 سبتمبر الجارى بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وقال تميم، إن الدولة وفّرت مراكز عدة تقدم أفضل وأحدث البرامج والرعاية العلاجية، لمرضى الإدمان، مؤكداً أهمية تشجيع الأفراد ممن وقعوا فى براثن الإدمان، على أخذ الخطوة والمبادرة نحو العلاج.