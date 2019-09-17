شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك دبى تبحث تعزيز التبادل التجارى مع كازاخستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المدير العام لجمارك دبي أحمد محبوب مصبح، اليوم الثلاثاء، القنصل العام لجمهورية كازاخستان فى دبي والإمارات الشمالية راوان زومابيك، لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين دعما لنمو التبادل التجارى بين الإمارات وجمهورية كازاخستان.

وحسب موقع الرؤية السعودى، قال مصبح "نحرص على تطوير الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان بالعمل على زيادة التبادل التجاري مع الشركاء التجاريين، حيث تكتسب العلاقات الاقتصادية مع كازاخستان أهمية متصاعدة فى ظل التحولات التى تشهدها التجارة الدولية مع التقدم في مشروع الحزام والطريق، الذي أطلقته الصين لربط أسواقها عبر الدول الآسيوية بالأسواق العالمية، إذ تقوم الإمارات بدور محوري في هذا المشروع نظراً لتطور البنية التحتية للتجارة والخدمات التجارية والجمركية في الدولة مدعومة بالتقبل الواعد لمكانتها التجارية على المستوى العالمي مع استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020".

وأضاف "تشهد تجارة دبي الخارجية مع كازاخستان نمواً متصاعداً حيث ارتفعت قيمتها من 467.8 مليون درهم في 2016 إلى أكثر من 635 مليون درهم في 2017 وواصلت النمو لتصل قيمتها في عام 2018 إلى 743.4 مليون درهم وبلغت قيمة تجارة دبي مع كازاخستان في الربع الأول من عام 2019 نحو 355.4 مليون درهم، حيث تتنوع البضائع في التجارة المتبادلة بين الطرفين وتتقدمها قطع غيار السيارات والإطارات وأجهزة المسح والفضة والزنك والسجائر".

وتمت مناقشة تنظيم لقاء للشركات والمستثمرين من كازاخستان ضمن مبادرة "ارتباط" التي أطلقتها الدائرة لتطوير علاقاتها مع الشركات وقطاعات الأعمال الأجنبية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الشقيقة والصديقة، ودعم الاستثمار والتجارة المتبادلة مع هذه الدول من خلال العمل على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية لشركاتها وتجارها.