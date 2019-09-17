شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة تعليم مكة المكرمة تعلن عن وظائف شاغرة على لائحة المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة، وجود عدد من الوظائف الشاغرة على لائحة المستخدمين بالمرتبة 31 وبند الأجور. حسب موقع سبق، طالبت الإدارة في تغريدة على حسابها بمنصة "تويتر" من لديه الرغبة وتتوافر به الشروط، عليه التقدم بموقع الإدارة الإلكترونى اعتبارا من يوم غدا الأربعاء ولمدة 7 أيام.

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