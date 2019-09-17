وزير الثقافة التركي يدشن مدرسة لـ"أونروا" بالوحدات الأردني

عمان / ليث الجنيدي، ادا أوزدنر / الخليج 365

رعى وزير الثقافة والسياحة التركي، محمد نوري أرصوي، الثلاثاء، حفل تدشين مدرسة تابعة لـ"وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا) تم صيانتها بالتعاون مع الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) في مخيم الوحدات بالعاصمة الأردنية عمان.

حضر الحفل السفير التركي لدى الأردن مراد قرة غوز، ورئيس (تيكا) سركان كيالار، إضافة إلى نائب المفوض العام للأونروا كريستيان ساندرز‎.

وقص أرصوي وكبار الحاضرين، الشريط، إيذانا بافتتاح المدرسة.

وقدمت مجموعة من طالبات المدرسة فقرة استعراضية، على أنغام أغنية فلسطينية، تفاعل معها الجميع.

وفي كلمة له، قدم أرصوي الشكر لوكالة تيكا، ولكل من ساهم في عمليات صيانة المدرسة وتجهيزها.

وقال: "كما يتحدث الرئيس (رجب طيب أردوغان) فإن تبني القضية الفلسطينية هو تبني للكرامة الإنسانية".

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وبعد الافتتاح، اطلع أرصوي على مرافق المدرسة، والتقى بعدد من طالباتها ومعلماتها، اللواتي أعربن شكرهن للحكومة التركية، على إسهامها في صيانة المدرسة.

وشملت أعمال الصيانة المدرسة بأكملها من الغرف الصفية، والمقصف المدرسي والمرافق الصحية، إضافة لتأثيث المدرسة بكافة مستلزماتها.

وتعمل المدرسة بنظام الفترتين الدراسيتين، صباحية ومسائية، ويرتادها نحو 1500 طالبة.

وفي 9 سبتمبر/أيلول الجاري وقعت (تيكا)، و"أونروا"، اتفاقية صيانة شاملة لمدرسة الإناث في مخيم الوحدات الأردني.

وتضم المخيمات العشرة الخاصة باللاجئين الفلسطينيين في الأردن نحو 171 مدرسة، يرتادها ما يزيد على 122 ألف طالب وطالبة.

في 31 أغسطس/آب الماضي، قررت واشنطن قطع مساعدات بلادها المالية لوكالة "أونروا" بالكامل، ما أصاب الوكالة الأممية بأكبر أزمة مالية في تاريخها.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.