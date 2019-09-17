تركيا والأردن توقعان اتفاقية "عام التبادل الثقافي 2020"

عمان/ ليث جنيدي، ادا أوزدنر/ الخليج 365

وقعت تركيا والأردن، الثلاثاء، اتفاقية "إعلان 2020 عاما للتبادل الثقافي بين البلدين" ، التي تهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة، وتطوير التعاون الثقافي بين البلدين.

جاء ذلك عقب اجتماع وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري إرسوي، مع وزير الثقافة ووزير الشباب الأردني محمد أبو رمان، في العاصمة الأردنية، عمان.

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وأوضح إرسوي في كلمه عقب حفل التوقيع، أن إعلان عام التبادل الثقافي بين البلدين يعتبر بداية جيدة لتنمية العلاقات بين البلدين، وتكثيف الأنشطة الثقافية.

وأضاف أن الروابط القديمة بين البلدين ستتعزز بالأنشطة التي ستقام على مدار العام، إضافة إلى تعزيز العلاقات والزيارات السياحية بين البلدين.

بدوره، أعرب الوزير الأردني عن ترحيبه باستضافة الوفد التركي، مؤكدا أن الاتفاقية الموقعة سوف تساهم في تطوير التعاون الثقافي بين البلدين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.