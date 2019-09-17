شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تكشف عن توقعاتها لحالة الطقس في فصل الخريف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تقرير الحالة المناخية السائدة على المملكة وعلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي خلال فصل الخريف لهذا العام 1441هـ – 2019م.

وأوضح التقرير، أن فصل الخريف يبدأ فلكياً في 23 سبتمبر 2019م، وينتهي في 22 ديسمبر 2019م، حيث تشير التوقعات الفصلية لخريف العام الحالي على المملكة – بمشيئة الله – إلى ارتفاع بمعدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة أعلى من المعدل، وذلك على معظم أجزاء المملكة في حدود درجة “+1.0” على شمال، وشرق، ووسط المملكة، فيما عدا غرب وجنوب غرب المملكة بزيادة أقل تصل إلى نصف درجة “+0.5”.

كما تشير التوقعات – بمشيئة الله – إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة.

وأفاد التقرير بوجود ارتفاع في معدلات درجات الحرارة السطحية بأعلى من المعدل، وذلك على معظم دول مجلس التعاون الخليجي، مع احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على جميع دول المجلس.

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