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غرق قارب للمهاجرين قبالة تونس ومقتل اثنين وفقد 14

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قال مسؤول في خفر السواحل التونسي إن قاربا يقل مهاجرين غرق قبالة ساحل البلاد اليوم الثلاثاء وإن اثنين على الأقل من ركابه غرقا وجرى إنقاذ تسعة واعتُبر نحو 14 في عداد المفقودين.

وأضاف حسام الجبابلي لرويترز إن القارب غرق على مسافة عشرة كيلومترات من الشريط الساحلي قرب مدينة صفاقس وأضاف أن عملية الإنقاذ مستمرة.

ووقعت كارثتان تتعلقان بالمهاجرين قبالة الساحل التونسي هذا العام عندما غرق 86 مهاجرا أفريقيا بعد انقلاب قاربهم الذي انطلق باتجاه أوروبا من ليبيا في يوليو تموز.

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وانقلب قارب آخر يقل مهاجرين من ليبيا إلى أوروبا في يونيو حزيران مما أسفر عن غرق 65 شخصا على الأقل.

وقال الجبابلي إن جميع المهاجرين الذين كانوا على متن القارب اليوم تونسيون.

 

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