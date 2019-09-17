انت الان تتابع صفقة مليونية يشهدها السوق الكويتي قريبا على شركة اغذية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مدينة الكويت

علمت "كويت نيوز" من مصادر مطلعة ان السوق الكويتي مقبل على صفقة استحواذ جديدة على حصة من شركة متخصصة بالصناعة الغذائية الصحية لها أكثر من 30 فرع في مناطق الكويت والجمعيات التعاونية.

وقالت المصادر ان التقييم السوقي للشركة بلغ ما يقارب 350 مليون دولار، مشيرة الى أن المستثمرين محليين و الهدف هو التوسعه في اسواق خليجيه و عالميه