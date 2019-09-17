تعرف على قصة السمكة الوحش

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

كتب متابعات_الخليج 365

بعد أن خرج لرحلة صيد قبالة سواحل جزيرة أندويا في النرويج ورمى صنارته في البحر فوجئ الصياد أوسكار لوندال بسمكة غريبة شبهها بالوحش.



وقال أوسكار لوندال، 19 عاما، إن السمكة التي اصطادها ذات عينين كبيرتين ورأس منتفخ، بحسب صحيفة "مترو" البريطانية.

وأضاف لوندال: "كنت أبحث عن سمك الهلبوت الأزرق وهو نوع نادر على بعد 5 أميال من الشاطئ وكان لدي 4 خطافات على سطر واحد وشعرت بشيء كبير للغاية في نهاية أحدها".

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وتابع قائلا: "استغرق الأمر مني نحو 30 دقيقة لأسحبه لأنني كنت أصطاد في منطقة عمقها يقارب الـ800 متر والسمكة العالقة كانت بعيدة في الأعماق وعندما أخرجت الصنارة صدمت للغاية.. كانت تشبه الديناصور، لم أكن أعرف ما هو".

وتتبع السمكة التي اصطادها لوندال فصيلة أسماك القرش الأشباح أو أسماك الفئران، ويطلق عليها "شيماراس مونستروسا لينيوس"، وهو اسم لاتيني مستمد من وحش أسطوري يوناني له رأس أسد وذيل تنين، وهذا النوع من الأسماك لا يضر بالبشر لأنه يتغذى على سرطان البحر والقواقع، وهو موجود منذ 300 مليون سنة ويعيش في الأعماق البعيدة ما يفسر وجود العيون كبيرة الحجم.

وقال لوندال: "على الرغم من مظهرها القبيح، كان طعمها لذيذا ويشبه إلى حد ما سمك القد".