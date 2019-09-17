السيدة الأكبر سنا في المملكة المتحدة تحقق حلمها.. فما هو؟

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أصبحت الجدة هيلدا ويست السيدة الأكبر سنا في المملكة المتحدة التي تحصل على وشم لأول مرة في حياتها.



ورسمت ويست، 94 عاما، الحروف الأولى من اسمي زوجها "إيرنست" وابنها "ديفيد" على رسغها.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، ذهبت الجدة إلى صالون الوشم المحلي القريب من دار الرعاية الذي تعيش فيه في كينيلورث، وارويكشاير، وطلبت من مزودي الرعاية أن يرتبوا لها موعدا في الصالون لعمل وشم، وبالفعل نفذ لها الوشم ماتي جاردنر، ورفض الحصول على مقابل مادي.

وعلق "ماتي" قائلا: "من الجيد تقديم شيء مختلف لشخص ما. هذه المرة الأولى التي تأتي لي سيدة في مثل سن (ويست) لتحصل على وشم".

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وتحملت الجدة ألم عملية رسم الوشم التي استمرت 20 دقيقة أفضل من أي بطل كمال أجسام.

وقالت عن تجربتها: "طالما أردت الحصول على وشم، ورأيت أنه من اللطيف جدا أن أضع الحروف الأولى من اسم إيرنست إلى جانب الحروف الأولى من اسم ابننا".

وأكدت أنها لم تشعر بأي ألم وكانت سعيدة للغاية بالوشم الذي تنظر إليه كل يوم وتتذكر زوجها وابنها.

وقالت: "إن هذه لن تكون المرة الأخيرة التي ترسم فيها وشما لأنها ترغب في رسم فراشة أو طاووس في المرة المقبلة".

وأوضحت أن زوجها سيحتفل بعيد ميلاده هذا الشهر وأرادت أن تقدم إليه شيئا من نوع خاص بهذه المناسبة، إذ إنهما متزوجان منذ 70 عاما ويحبان بعضهما جدا.