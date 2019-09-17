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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
صورة من الفيديو
كتب
الخليج 365
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية باسم فتاة تدعى “هند القحطاني”، وتحول اسمها لوسم تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السعودية.
وبمتابعة الوسم الذي لاقى تفاعلا واسعا اتضح أن سبب الهجوم الواسع على الفتاة السعودية المقيمة خارج المملكة، هو بثها فيديو تعلن فيه عن ميولها الجنسية الشاذة ودعمها للمثلية.
وتقول القحطاني في الفيديو المتداول، إنها تتضامن مع المثليين لكون الميول الجنسي حرية شخصية لا تقبل التدخل من الآخرين، مشيرةً لكونهم مسالمين ولا يسيئون لأحد.
وفجر هذا الفيديو غضب السعوديين الذين أعلن معظمهم تبرؤهم منها، وطالبوا الدولة بإسقاط الجنسية عنها حتى لا تسيء للمملكة.
كما رأى آخرون أن “القحطاني” لا تهدف من وراء هذه الفيديوهات المثيرة إلا للفت الانتباه إليها والشهرة.
وسبق أن تسببت الناشطة السعودية ” هند القحطاني ” في إثارة موجة كبيرة، من الانتقادات اللاذعة من السعوديين بعد ظهورها في بث فيديو مباشر على (سناب شات)، وهي تجاهر بإفطارها في رمضان.
#هند_القحطاني الهاشتاق يتحدث عن هذه المقاطع التي اعلنت فيها هند دعمها للمثليين : pic.twitter.com/LBHadIr22m— خلاصة الهاشتاق (@Hashtag988)
#هند_القحطاني— خلاصة الهاشتاق (@Hashtag988) July 20, 2019
الهاشتاق يتحدث عن هذه المقاطع التي اعلنت فيها هند دعمها للمثليين : pic.twitter.com/LBHadIr22m
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كانت هذه تفاصيل خبر #هند_القحطاني تتضامن مع مثليي الجنس.. والشعب السعودي يتبرأ منها.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.