ما هو الموعد الرسمي لإطلاق بيكسل 4؟

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة جوجل Google الأمريكية عن موعد مؤتمرها السنوي الذي سيتم فيه إطلاق هاتف بيكسل 4 من خلال إرسال دعوات إلى وسائل الإعلام حول العالم.



وبحسب موقع GSMArena التقني، سيتم الكشف عن هاتفي بيكسل 4 وبيكسل 4 XL في 15 أكتوبر القادم وعدد من الأجهزة الذكية.

لم تكشف الدعوة المرسلة تفاصيل حول الأجهزة المنتظر ظهورها في الحدث، وتوضح الدعوة أن المؤتمر سيعقد في مدينة نيويورك الأمريكية فقط.

وقبل الكشف عن الهاتف بشكل رسمي، قامت جوجل بنشر صور رسمية للهاتف لدحض الشائعات التي انتشرت في تلك الفترة.

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وبحسب التسريبات فإن شاشة بيكسل 4 XL تأتي من نوع AMOLED بحجم 6.3 إنش مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، بينما تأتي شاشة بيكسل 4 بحجم 5.8 إنش بمواصفات مماثلة.

ستكون الكاميرات الخلفية الرئيسية من سوني IMX363 حيث تأتي بدقة 12 ميجابيكسل مزودة بفتحة f / 1.7، بينما ستستخدم كاميرات المقربة بدقة 16 ميجابكسل.

تأتي بطارية هاتف بيكسل 4 XL بسعة 3700 مللي أمبير في الساعة، بينما تحصل بطارية بيكسل 4 على بطارية بسعة 2800 مللي أمبير في الساعة.

من المتوقع أن يأتي كلا الجهازين بذاكرة عشوائية سعتها 6 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 128 جيجابايت.

مزيد من هذه التفاصيل سيتم تأكيدها بشكل رسمي في مؤتمر جوجل السنوي خلال الشهر المقبل.