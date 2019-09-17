غرق قارب للمهاجرين قبالة تونس ومقتل اثنين وفقدان 14

وبحسب ما نقلت "رويترز"، فإن القارب غرق على مسافة عشرة كيلومترات من الشريط الساحلي قرب مدينة صفاقس، وأضاف أن عملية الإنقاذ مستمرة.
ووقعت كارثتان تتعلقان بالمهاجرين قبالة الساحل التونسي هذا العام عندما غرق 86 مهاجرا أفريقيا بعد انقلاب قاربهم الذي انطلق باتجاه أوروبا من ليبيا في يوليو تموز.
وانقلب قارب آخر يقل مهاجرين من ليبيا إلى أوروبا، في يونيو/حزيران، مما أسفر عن غرق 65 شخصا على الأقل.
وكانت السلطات الإيطالية قد ألقت القبض على 3 أشخاص، في وقت سابق، ووجهت لهم تهمة تعذيب مهاجرين أثناء احتجازهم في ليبيا.
وذكرت وكالة "رويترز"، وقالت إن ممثلي الادعاء في إيطاليا، أمروا، يوم الاثنين، بالقبض على ثلاثة أشخاص للاشتباه في أنهم عذبوا مهاجرين في مركز احتجاز بشمال غرب ليبيا.
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