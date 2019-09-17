مصر تدعو المجتمع الدولي لمؤازرة السعودية بعد الهجوم على منشآتها النفطية

وطالب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، بضرورة التكاتف ومؤازة السعودية، عقب الهجوم الذي تم قبل أيام على المنشآت النفطية التابعة لشركة "أرامكو". يتبع...

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