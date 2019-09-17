محلل سياسي تركي يتحدث عن السيادة المتوقعة على مدينة اللاجئين المقترحة من قبل أردوغان

وأوضح في تصريحات خاصة لراديو "سبوتنيك" أن ذلك المقترح من قبل أردوغان، جاء بعد خروقات وقف إطلاق النار المتكررة في الفترة الأخيرة.

وأشار يوسف أوغلو إلى أن المدينة المقترحة، ستكون لتوطين اللاجئين السوريين المقدرين بـ4 ملايين سوري داخل الحدود التركية.



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وأضاف كاتب أوغلو أن "مسألة السيادة على المدينة المقترحة من المسائل، التي ينبغي مناقشتها بين الأطراف".ولفت إلى أنه من المرجح أن تكون الإدارة مشتركة في المناطق، التي تسيطر عليها المعارضة بإشراف تركي وموافقة روسية، لأن المجتمع الدولي مسئول أيضا وليست مسئولية تركية فقط.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قد اقترح إنشاء مدينة للاجئين على الحدود مع سوريا.وقال الرئيس التركي عقب محادثاته مع بوتين وروحاني في أنقرة إنه بالنسبة للاجئين فمن الضروري إنشاء مدينة لهم، بحيث يشاركون في الزراعة.وأضاف أردوغان أنه أوضح لبوتين وروحاني أنه من الضروري إنشاء بنية أساسية لهم. ومن الضروري منع تشكيل ممر إرهابي.واستضافت العاصمة التركية أنقرة، أمس الاثنين، القمة الثلاثية للدول الضامنة لعملية أستانا (روسيا وتركيا وإيران) بشأن التسوية السورية.وتبحث تسوية الأزمة السورية المستمرة منذ عام 2011، عبر منصتي جنيف وأستانا (نور سلطان حالياً)، وكان قرار إنشاء لجنة دستورية لسوريا، قد اتخذ على أساس مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي انعقد في كانون الثاني/ يناير عام 2018 في سوتشي، حيث قامت روسيا بجمع أكثر من 1500 سوري، يمثلون مختلف المجموعات السياسية والعرقية والدينية في البلاد، وذلك في إطار العمل، من طرف موسكو وشركائها الرئيسيين والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية، تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.