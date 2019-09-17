وزير الخارجية المصري: فشل المفاوضات حول سد النهضة كان متوقعا

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر/أيلول، إن فشل المفاوضات حول سد النهضة كان متوقعا.

وجاءت تصريحات شكري، في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان.

وقال شكري: "فشل المفاوضات حول سد النهضة، كان متوقعا، لانقطاعها لأكثر من عام".

وتابع قائلا "لكننا نثق في أشقائنا في إثيوبيا". يتبع...

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