سوري يرتكب جريمة شنيعة ويقتل والده ثلاث مرات في السعودية

وقام عميان بقتل والده وذلك بضربه بمطرقة على رأسه عدة مرات وخنقه، ما أدى إلى وفاته، ومحاولة إخفاء جريمته بسكب البنزين على جسده وإشعال النار فيه، وفق ما نقلت جريدة "عكاظ".
وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه.
وبسبب قتله لوالده عمدا وعلى صورة شنيعة فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيرا.
وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بتنفيذ ما تقرر شرعا.
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