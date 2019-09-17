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شرطة دبي تتكفل برعاية طفل حتى خروج والديه من السجن

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وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، تقضي والدة الطفل صاحب الأربع سنوات فترة سجن، بينما كان والد الطفل هو من يرعاه، قبل أن يزج به إلى السجن بسبب قضايا مالية.

© AP Photo / Kamran Jebreili

ونظرا لعدم وجود أقارب يعهد إليهم برعاية الطفل، فقد حرصت شرطة دبي بالتنسيق مع الجهات المعنية على توفير ملجئ له.

وكان الطفل بحاجة لعلاج فوري لإصابته بمرض جلدي، إضافة إلى تلعثمه في الحديث، وعقب علاجه تم تحويله إلى مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال التي اهتمت بتعليمه وتطوير قدراته في النطق والحديث، وحرصت على اصطحابه لزيارة والدته في السجن بصورة دورية.

والدة الطفل تسلمته بعد خروجها من السجن، وتعهدت بالاهتمام به ورعايته، وعادت به إلى وطنها، كما أن والد الطفل خرج بدوره من السجن، وتسلم وظيفة جديدة تكفل له ولأسرته حياة كريمة.

وأوضحت قيادة شرطة دبي أن والدي الطفل حرصا على توجيه الشكر لإدارة شرطة دبي على البادرة الإنسانية تجاه طفلهما.

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