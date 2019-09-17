- 1/2
- 2/2
وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، تقضي والدة الطفل صاحب الأربع سنوات فترة سجن، بينما كان والد الطفل هو من يرعاه، قبل أن يزج به إلى السجن بسبب قضايا مالية.
© AP Photo / Kamran Jebreili
وكان الطفل بحاجة لعلاج فوري لإصابته بمرض جلدي، إضافة إلى تلعثمه في الحديث، وعقب علاجه تم تحويله إلى مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال التي اهتمت بتعليمه وتطوير قدراته في النطق والحديث، وحرصت على اصطحابه لزيارة والدته في السجن بصورة دورية.
والدة الطفل تسلمته بعد خروجها من السجن، وتعهدت بالاهتمام به ورعايته، وعادت به إلى وطنها، كما أن والد الطفل خرج بدوره من السجن، وتسلم وظيفة جديدة تكفل له ولأسرته حياة كريمة.
وأوضحت قيادة شرطة دبي أن والدي الطفل حرصا على توجيه الشكر لإدارة شرطة دبي على البادرة الإنسانية تجاه طفلهما.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة دبي تتكفل برعاية طفل حتى خروج والديه من السجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.