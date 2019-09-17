أعلنت شركة HTC التايوانية عن تعيين مدير تنفيذي جديد اليوم ليحل بديلًا للمدير التنفيذي السابق للشركة تشير وانغ.
قالت HTC في بيان صحفي اليوم، أنها قامت بتعيين يفيز مايترى، المدير السابق في شركة أورانج العالمية، ليكون مديرًا تنفيذيًا جديدًا لها لخلافة تشير وانغ التي شغلت المنصب منذ 2015. وتأمل الشركة من هذه الخطوة الخروج من دائرة الصراع والخسارات المتتالية ومحاولة تقديم إضافة جديدة في تطوير تقنيات الواقع وتقنيات الجيل الخامس بشكل رئيسي خلال الفترة القادمة.
كانت الشركة التايوانية من أنجح الشركات العالمية للهواتف، لكنها لم تدم كثيرًا قبل أن تبدأ بالتراجع الكبير خلال السنوات الماضية.
وقد قامت خلال العام الماضي بالاستغناء عن قسم تطوير الهواتف الذكية لصالح جوجل، لتخرج رسميًا من هذا السوق الصعب مؤخرًا.
لتتحول بعدها لتطوير أجهزة الواقع الافتراضي والواقع المعزز بشكل رئيسي، وهو ما ستستمر عليه رفقة تطوير منتجات تقنية الجيل الخامس.
وقال المدير التنفيذي الجديد، يفيز مايترى، بأن شركته ستتحول من بناء المنتجات الاستهلاكية للمستخدمين حول العالم، إلى تطوير خدمات إضافية رفقة المنتجات التي تطورها، وذلك لاستخراج أفضل ما فيها وتقديم تجربة أفضل للمستخدمين.
يُشار أن HTC تطور نظارات Vive للواقع وهي من أشهر الشركات في المجال، وهو ما يتوقع الاستمرار عليه الفترة القادمة.
المصدر:
HTC Press
التدوينة شركة HTC تأمل بالخروج من أزمتها مع تعيين مدير تنفيذي جديد ظهرت أولاً على عالم التقنية.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة HTC تأمل بالخروج من أزمتها مع تعيين مدير تنفيذي جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.