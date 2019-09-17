دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة شركة HTC تأمل بالخروج من أزمتها مع تعيين مدير تنفيذي جديد

أعلنت شركة HTC التايوانية عن تعيين مدير تنفيذي جديد اليوم ليحل بديلًا للمدير التنفيذي السابق للشركة تشير وانغ.

قالت HTC في بيان صحفي اليوم، أنها قامت بتعيين يفيز مايترى، المدير السابق في شركة أورانج العالمية، ليكون مديرًا تنفيذيًا جديدًا لها لخلافة تشير وانغ التي شغلت المنصب منذ 2015. وتأمل الشركة من هذه الخطوة الخروج من دائرة الصراع والخسارات المتتالية ومحاولة تقديم إضافة جديدة في تطوير تقنيات الواقع وتقنيات الجيل الخامس بشكل رئيسي خلال الفترة القادمة.

كانت الشركة التايوانية من أنجح الشركات العالمية للهواتف، لكنها لم تدم كثيرًا قبل أن تبدأ بالتراجع الكبير خلال السنوات الماضية.

وقد قامت خلال العام الماضي بالاستغناء عن قسم تطوير الهواتف الذكية لصالح جوجل، لتخرج رسميًا من هذا السوق الصعب مؤخرًا.

لتتحول بعدها لتطوير أجهزة الواقع الافتراضي والواقع المعزز بشكل رئيسي، وهو ما ستستمر عليه رفقة تطوير منتجات تقنية الجيل الخامس.

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وقال المدير التنفيذي الجديد، يفيز مايترى، بأن شركته ستتحول من بناء المنتجات الاستهلاكية للمستخدمين حول العالم، إلى تطوير خدمات إضافية رفقة المنتجات التي تطورها، وذلك لاستخراج أفضل ما فيها وتقديم تجربة أفضل للمستخدمين.

يُشار أن HTC تطور نظارات Vive للواقع وهي من أشهر الشركات في المجال، وهو ما يتوقع الاستمرار عليه الفترة القادمة.

المصدر:

HTC Press

التدوينة شركة HTC تأمل بالخروج من أزمتها مع تعيين مدير تنفيذي جديد ظهرت أولاً على عالم التقنية.