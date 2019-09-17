دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع إعلان تشويقي من Oppo لمؤتمر هاتف Reno Ace في 10 من أكتوبر ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة Oppo إعلان تشويقي تكشف فيه عن موعد مؤتمرها القادم في 10 من أكتوبر، والذي تقدم فيه إصدار جديد من سلسلة هواتف Reno ينطلق إلى الأسواق بعنوان Reno Ace.

أكدت Oppo في إعلان تشويقي نشر اليوم على خططها لإطلاق إصدار جديد من هواتف Reno لينضم إلى سلسلة Reno2 التي أعلن عنها في شهر أغسطس الماضي.

ويأتي هاتف Oppo Reno Ace بنقطة تسويق رئيسية في دعم تقنية الشحن السريع من شاحن بقدرة 65W، أي بقدرة أعلى من تقنية الشحن 50W SuperVOOC الحالية، لتقدم Oppo معايير جديدة في تقنية الشحن السريع للهواتف الذكية.

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ولقد كشفت بعض تلميحات Shen التي نشرت على Weibo عن بعض من مواصفات هاتف Reno Ace الذي يأتي ببطارية 4000 mAh، ويدعم معدل تحديث 90 Hz في الشاشة، أيضاً من المتوقع أن ينطلق هذا الإصدار مع رقاقة معالج Snapdragon 855 Plus ليقدم ترقية جديدة عن إصدارات الشركة السابقة Reno 10x zoom وReno 5G.

المصدر

هذا الموضوع إعلان تشويقي من Oppo لمؤتمر هاتف Reno Ace في 10 من أكتوبر ظهر على التقنية بلا حدود.