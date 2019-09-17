شكرا لقرائتكم خبر عن المصالحة الروسى: عودة 1431 لاجئا سوريا إلى بلدهم من لبنان والأردن خلال 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة ومتابعة تحركات اللاجئين السوريين، أن 1431 لاجئا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضى السورية، من بينهم 382 لاجئا عادوا من لبنان عن طريق معبرى "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، بالإضافة إلى 1049 لاجئا عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وذكر بيان للمركز الروسى، اليوم الثلاثاء، أن 9 نازحين قد عادوا أيضا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا.

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وأضاف البيان، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السورى قامت خلال 24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضى من الألغام على مساحة 3.6 هكتار فى مدينتى جاسم والحارة بريف درعا ومدينة دوما بريف دمشق، حيث تم اكتشاف وتدمير 35 عبوة قابلة للانفجار.