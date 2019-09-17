شكرا لقرائتكم خبر عن المصالحة الروسى: عودة 1431 لاجئا سوريا إلى بلدهم من لبنان والأردن خلال 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة ومتابعة تحركات اللاجئين السوريين، أن 1431 لاجئا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضى السورية، من بينهم 382 لاجئا عادوا من لبنان عن طريق معبرى "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، بالإضافة إلى 1049 لاجئا عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".
وذكر بيان للمركز الروسى، اليوم الثلاثاء، أن 9 نازحين قد عادوا أيضا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا.
وأضاف البيان، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السورى قامت خلال 24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضى من الألغام على مساحة 3.6 هكتار فى مدينتى جاسم والحارة بريف درعا ومدينة دوما بريف دمشق، حيث تم اكتشاف وتدمير 35 عبوة قابلة للانفجار.
كانت هذه تفاصيل خبر المصالحة الروسى: عودة 1431 لاجئا سوريا إلى بلدهم من لبنان والأردن خلال 24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.