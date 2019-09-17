شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات تونس.. سعيد قيس فى المركز الأول ويليه القروى بعد فرز 89% من الأصوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، أن المرشح سعيد قيس يأتى فى المركز الأول، ونبيل القروى ثانيا، وجاء عبد الفتاح مورو ثالثا بعد فرز 89 % من الأصوات، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية.

وكانت المؤشرات الأولية غير الرسمية، للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فى تونس، قد كشفت نجاح المرشح المستقل قيس سعيد، وأيضا المرشح المسجون ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروى، إلى مرحلة الإعادة المقرر لها 13 أكتوبر المقبل.

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