برنامج قيادات حكومة الإمارات يفتح باب الترشيح الذاتي والمؤسسي لدفعات جديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن برنامج قيادات حكومة الإمارات بمكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، فتح باب الترشيح الذاتي والمؤسسي للدفعات الجديدة لعام 2020، ضمن 3 برامج رئيسة هي: برنامج القيادات التنفيذية، وبرنامج قيادات المستقبل، وبرنامج شباب الإمارات في إطار جهود البرنامج لدعم ملف التوطين من خلال بناء الكفاءات الوطنية القادرة على تعزيز مسيرة التنمية والتطوير في الدولة.



ويمكن لمواطني الدولة الذين تنطبق عليهم شروط الترشح من الموظفين في جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، التقدم بطلبات الانتساب من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج www.uaeglp.gov.ae حتى نهاية سبتمبر الحالي.

وأكد مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الدكتور ياسر النقبي أن حكومة الإمارات تتبنى نهجاً مستداماً في إعداد القيادات وبناء القدرات الوطنية يقوم على التعلم المستمر والتأهيل المتواصل وفق نموذج الإمارات للقيادة الحكومية، مشيراً إلى أن إطلاق الدفعات الجديدة يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رسالة الموسم الجديد التي أكدت محورية ملف التوطين، ما يسعى البرنامج لتعزيزه من خلال تأهيل أجيال من القادة المستقبليين القادرين على ترسيخ ريادة الدولة في جميع المجالات.

وقال النقبي إن برنامج قيادات حكومة الإمارات يتيح الفرصة للكفاءات الإماراتية الطموحة للتعلم وتطوير القدرات، مشيراً إلى أن صقل وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتوظيف طاقاتهم الإبداعية وتزويدهم بالمعارف والعلوم، يدعم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات، والجهود المتواصلة لتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 وصولاً إلى أفضل حكومة في العالم.

من جهته، قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية أحمد آل ناصر إن برنامج قيادات حكومة الإمارات التابع لمكتب رئاسة مجلس الوزراء يوفر فرصة استثنائية أمام الكوادر البشرية الوطنية من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، حيث يؤهل المنتسبين لبرامجه المتنوعة لاكتساب وتعلم حزمة من المهارات والخبرات النوعية.

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وأوضح آل ناصر أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على إشراك عدد من المواطنين العاملين في القطاع الخاص لينضموا إلى البرنامج الطموح الذي يفتح المجال أمامهم للاطلاع والتعلم وبناء القدرات، الأمر الذي يؤهلهم ليكونوا قادة المستقبل دعما لاستراتيجية الدولة وتحقيقاً لرؤية الإمارات 2021.

وثمّن الجهود التي يبذلها مسؤولو برنامج قيادات حكومة الإمارات لإنجاح الشراكة وتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والبرنامج، داعياً المواطنين العاملين في جميع مؤسسات القطاع الخاص للترشح لبرامج القيادات المختلفة.

ويأتي إطلاق الدفعات الجديدة لبرنامج قيادات حكومة الإمارات في إطار جهود الحكومة لاكتشاف وتمكين وصقل المواهب وبناء القدرات وتعزيز الكفاءات الوطنية القيادية في مختلف القطاعات، بما يسهم في إعداد جيل مستقبلي متمكن من قادة التغيير القادرين على قيادة وريادة وابتكار مستقبل الإمارات والعالم.

وتم تخصيص 25% من مقاعد كل دفعة من فئات البرنامج لموظفي القطاع الخاص من مواطني الدولة، في إطار مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، لدعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص وفتح المجال لهم لاكتساب مهارات جديدة وتبادل الخبرات بين أقرانهم من موظفي القطاع الحكومي باطلاعهم على أفضل الممارسات الحكومية.

الجدير بالذكر أن برنامج قيادات حكومة الإمارات تأسس في عام 2008، بتوجيهات ورعاية كريمة منالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويهدف إلى تمكين الجهات الحكومية من تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية لمواكبة التحديات المستقبلية وبكفاءات قيادية عالمية، واستمرار تدفق القيادات الحكومية، وذلك لضمان بناء وتجديد الطاقات الوطنية والكوادر الحكومية بمختلف مستوياتها الوظيفية، بالتعاون مع أفضل المراكز العلمية والمؤسسات الأكاديمية المحلية والعالمية، وأبرز رواد الأعمال والشركات العالمية.