الدفاع الروسية: رصد 53 انتهاكا للهدنة فى سوريا خلال 24 ساعة الماضية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا، رصد خلال الـ24 الماضية، 37 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، وهى 10 انتهاكات فى اللاذقية و10 فى حلب و11 فى إدلب و6 فى حماة.
وأشارت الوزارة، فى بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن الجانب التركى فى لجنة الهدنة رصد هو الآخر 16 انتهاكا لوقف إطلاق النار، منها 8 فى إدلب و4 فى حماة وانتهاك واحد فى حلب و3 فى اللاذقية، ونفذ المركز بشكل عام 2207 عمليات إنسانية.
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