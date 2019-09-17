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أبو الغيط يصل إلى الخرطوم للقاء القيادات السودانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إلى الخرطوم، اليوم الثلاثاء، على رأس وفد من الجامعة العربية، لإجراء مباحثات مع القيادات السودانية.

كانت وكيل وزارة الخارجية السودانية إلهام ابراهيم محمد، فى استقبال الأمين العام لدى وصوله مطار الخرطوم الدولي.

ومن المقرر أن يلتقى أبو الغيط، رئيس مجلس السيادة فى السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية السودانية الدكتورة أسماء عبد الله.

 

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