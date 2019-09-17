عبر حملة إغاثية.. تركيا "تداوي جراح" منكوبي سيول السودان

إسطنبول / محمد شيخ يوسف / الخليج 365

تطلق 20 منظمة تركية، الأربعاء، حملة إغاثية في المناطق المنكوبة جراء السيول والفيضانات في السودان، تتمثل أولى خطواتها في اليوم ذاته بتوجه طائرة تحمل مساعدات إغاثية متنوعة من أنقرة إلى الخرطوم.

الحملة تحمل عنوان حملة "معا نداوي جراح السودان"، وأعلنت عنها المنظمات التركية الـ20، الثلاثاء، عبر مؤتمر صحفي نظمته في إسطنبول.

ومن أبرز المنظمات المشاركة في الحملة الهلال الأحمر التركي و"رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ" (آفاد)، و"هيئة الإغاثة الدولية" (IHH)، و"رئاسة شؤون الديانة".

وحول الحملة، قال رئيس الهلال الأحمر التركي، كرم كنك، خلال مؤتمر صحفي: "اليوم نجتمع في عمل خير ومساعدة وإخوة، وبرعاية اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي".

وأضاف: "كما في كل أزمة تُستنفر إمكانيات الأمة لتوصيل المساعدات، فإنها تُستنفر اليوم من أجل السودان التي شهدت في الأيام السابقة سيول وفيضانات أدت إلى تضرر 65 ألف عائلة؛ ما جعل نحو 400 ألف سوداني بحاجة لمساعدة عاجلة".

ولفت إلى أن "الأزمة (السيول والفيضانات) يعاني منها السودانيون في ظروف صعبة، هم يحاولون التمسك بالحياة، ونحو نصف مليون إنسان بحاجة لمساعدة بشكل عاجل سواء في توفير مأوى، ومساعدات في قطاع الصحة، فضلا عن مساعدات إنسانية أخرى".

واستطرد: "نعلن اليوم اليوم عن حملة (معا نداوي جراح السودان)، وستكون أول خطوة في الحملة الأربعاء حيث سيتم إرسال مساعدات إلى الخرطوم لتلبية كل احتياجات المنكوبين".

والأحد الماضي، أعلنت وزارة الصحة السودانية، في بيان، ارتفاع ضحايا السيول والأمطار التي تجتاح مناطق في البلاد، منذ يونيو/حزيران، إلى 85 قتيلا، و133 مصابا.

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من جانبه، قال علي قورت، الأمين العام لاتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي: "نجتمع اليوم من أجل تقديم يد المساعدة للسودانيين الذين يواجهون جراء السيول والفيضانات"، مضيفا: "انتقلنا فورا للمنطقة (المنكوبة في السودان) من أجل أعمال الكشف ميدانيا" عن احتياجات المنكوبين.

وأردف: "تم التواصل مع مكتب المساعدة في الحكومة السودانية، وممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية، وتبين أن كارثة السيول ضربت 16 ولاية، وهدمت قرابة 41 ألف منزل، وتركت ما بين 350 ألفا و400 ألف بلا مأوى".

وتابع: "أرسلنا مساعدات أولية إلى مدينة الجيلي (شمال الخرطوم)، وهي من أكثر المناطق تضررا، وشملت تلك المساعدات توزيع ألف سلة إغاثية، وبناءً على التواصل مع السلطات المحلية تم طلب المساعدة في مجال الصحة والتعليم والغذاء والإيواء".

قورت واصل الحديث قائلا: "يوجد أكثر من 20 منظمة منضوية تحت سقف اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي تشارك في حملة (معا نداوي جراح السودان)"، لافتا إلى أن هناك أكثر من 69 ألف عائلة محتاجة في السودان جراء كارثة السيول والفيضانات.

وأشار إلى أن "أول خطوة في الحملة تبدأ الأربعاء مع انطلاق طائرة مساعدات من أنقرة إلى الخرطوم؛ حيث تحمل خيم وبطانيات وأدوية ومستلزمات طبية ومساعدات غذائية".

وأوضح أنه -عبر هذه الحملة والمساعدات التي سيتم جمعها- "سيتم تلبية احتياجات السودانيين وإنشاء قرى مناسبة للطرز المعماري المحلي، وتوصيل المساعدات اللازمة، وإنشاء عيادات متنقلة".

ومنذ يونيو/حزيران الماضي، تشهد معظم الولايات السودانية أمطارا وسيولا غزيرة أدّت إلى انهيار منازل، كما أدّت إلى قطع الطريق الرئيس الرابط بين العاصمة الخرطوم ومدينة الأبيض (وسط).

ومن المتوقع أن يستمر موسم الأمطار حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مع هطول أمطار أعلى من المتوسط في التوقعات، فيما لا يزال احتمال حدوث فيضانات مفاجئة مرتفعا.



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