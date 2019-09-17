عبد المهدي لـ"الناتو": العراق لا يمكن أن يتسبب بأذى لجيرانه

بغداد (العراق)/ إبراهيم صالح/ الخليج 365



قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الثلاثاء، إن بلاده تشهد استقراراً واضحاً وتسير بالاتجاه الصحيح في جميع المجالات، ولا يمكن أن تتسبب بأذى لجيرانها وأشقائها.

جاء ذلك، خلال استقبال عبد المهدي بمكتبه في بغداد، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، والوفد المرافق له المكون من القائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا، ومساعدي الأمين العام، وقائد البعثة في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن عبد المهدي قال: إن "العراق يسير بالاتجاه الصحيح في جميع المجالات ويشهد استقراراً واضحاً".

وأعرب عن شكره لحلف الناتو للمساعدة في قتال تنظيم "داعش" الإرهابي وهزيمته.



وأضاف أن "الحكومة لديها رؤية واضحة للحلول ولمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ونعمل بجد لسيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة".



وأوضح عبد المهدي "سياستنا المتوازنة تخدم استقرار العراق وجميع دول المنطقة، ونتصرف بمسؤولية تجاه الأزمة الإقليمية الحالية لحفظ مصالح الشعوب، ولا يمكن أن يتسبب العراق بأذى لأشقائه وجيرانه".

من جانبه، أشاد الأمين العام لحلف الناتو، بتطور وتحسن الأوضاع والمظاهر المدنية، معبرا عن "تأييد سياسة العراق كعامل توازن المنطقة".

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وأضاف، أن "حلف الناتو الذي يعمل بموافقة وإشراف الحكومة العراقية وقراراتها السيادية شريك وداعم للعراق وسيادته ووحدة شعبه وللسياسة المتوازنة والحكيمة التي تنتهجها الحكومة".



وأردف، أن "داعش ألحق ضرراً بكل شعوب العالم ويجب القضاء على منابعه وإمكاناته المالية والعسكرية".



وبين ستولتنبرغ، أن "الناتو يقوم بمهمة تدريب القوات الأمنية العراقية وتنمية قدراتها وتقوية المؤسسات العسكرية والأمنية".



وتشارك بعثة الناتو المكونة من 19 دولة في حلف الأطلسي، بمهام تدريب للقوات العراقية خصوصا في مجال إزالة الألغام والطب العسكري وصيانة المعدات.

والأحد أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الإخبارية، أن الهجوم الذي استهدف منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" السعودية وتبنته جماعة الحوثيين اليمنية "نفذ انطلاقا من العراق".



ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع على مجريات التحقيق في الهجوم (لم تسمّه) قوله، إن "المعلومات الأولية تؤكد أن القصف نفذ بواسطة طائرات مسيرة لم تقلع من اليمن، بل من العراق"، وهو م نفته بغداد في وقت سابق.

والسبت أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" النفطية، شرقي السعودية، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.

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