وزير تركي: هدفنا الأساسي تحقيق الاستقرار والسلام للفلسطينيين

عمان/ الخليج 365

قال وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، إن الهدف الوحيد لتركيا، هو تحقيق الاستقرار والسلام الدائم للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح ثانوية للبنات، في مخيم وحدة فلسطين بالعاصمة الأردنية عمّان، تم ترميمها من قِبل الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا).

وأوضح أرضوي أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأن تحقيق الاستقرار والسلام في فلسطين، يكمن في إعلان دولة فلسطين المستقلة ضم حدود عام 1967.

وأضاف أرصوي أن تركيا تتقاسم خبراتها في مجال التنمية، عبر وكالة تيكا، في 170 بلدا حول العالم.

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وأشار إلى أن تركيا واحدة من أكثر بلدان العالم تقديما للمساعدات الإنسانية والتنموية، مشيرا أن بلاده تسعى لإيصال مساعداتها إلى كافة المظلومين والمضطهدين حول العالم.

وتابع قائلا: "مكتب تيكا في الأردن تم تأسيسه انطلاقا من هذا المبدأ، حيث بدأ أعماله هنا عام 2015، ويقدم خدمات في مجالات مختلفة منها التعليم والزراعة والصحة والثقافة".

وأكد أن تيكا تولي اهتماما كبيرا لقطاع التعليم، وذلك إيمانا منها بأن التعليم هو القطاع الأكثر مساهمة في نهضة المجتمع وتقدمه وتطوره.



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