رسميا .. اتحاد الكرة يعلن تعيين تريساكو رئيسا للجنة الحكام

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارا بتعيين الإسباني فرناندو تريساكو رئيسا للجنة الحكام في الاتحاد.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد على “تويتر” أن قرار تعيين الإسباني، جاء بسبب الخبرات العملية السابقة في مجال التحكيم لأكثر من 30 عاما.

وتولى تريساكو عددا من المناصب الإدارية في الفيفا، منها مدير إدارة التحكيم من 2004 إلى 2007، ومدير عام تطوير الحكام 2008-2016، كما عمل مقيما لحكام الاتحاد الأوروبي 2001-2003، إضافة إلى تنظيمه أكاديمية حكام الاتحاد الآسيوي.

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وشارك الحكم الذي يعد من مواليد 1955 في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 1998، ونهائي دوري أبطال أوروبا 1996، إضافة إلى مشاركته في العديد من البطولات والمباريات والنهائيات الدولية.