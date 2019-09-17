أطلقت شركة جوجل في وقت سابق من هذا الشهر الإصدار النهائي من نظام التشغيل (أندرويد 10) Android 10 – الذي كان يُطلق عليه في الفترة الماضية اسم Android Q – لجميع هواتف بكسل التابعة لها، ووعدت الشركة وقتها بتوافر الإصدار للمزيد من الهواتف في وقت لاحق من هذا العام.

ووفقا لـ “البوابة العربية للتقنية” على عكس نظام التشغيل (آي أو إس) iOS؛ يعاني مستخدمو نظام أندرويد من مشكلة الحصول على تحديثات النظام كل عام، فبالرغم من إطلاق جوجل رسميًا الإصدار النهائي المستقر لنظام أندرويد 10، إلا أن الأمر يستغرق شهورًا حتى تدعم الكثير من الشركات المُصنّعة هواتفها بأحدث إصدار.

يعتبر إصدار أندرويد 10 بمثابة ترقية مهمة لنظام التشغيل، حيث إنه يركز على ميزات الخصوصية، والأمان التي توفر مزيدًا من الحماية والشفافية والتحكم في البيانات، كما يتضمن بعض التحديثات المهمة مثل: الوضع الداكن على مستوى النظام، ودعم للهواتف القابلة للطي، وشبكات الجيل الخامس 5G، التنقل عبر الإيماءات، و(النصوص التوضيحية المباشرة) Live Captions، بالإضافة إلى ميزات الرفاهية الرقمية.

فيما يلي قائمة الهواتف التي حصلت على نظام التشغيل أندرويد 10 حتى الآن:

1- سلسلة هواتف جوجل بكسل:

كما هو الحال في كل عام؛ يصل الإصدار الجديد من نظام التشغيل أندرويد لهواتف جوجل أولًا، وبدءًا من 3 سبتمبر وصل إصدار أندرويد 10 إلى جميع هواتف جوجل بكسل، والتي تشمل:

Pixel XL

Pixel 2

Pixel 2XL

Pixel 3

Pixel 3XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

2- هاتف Essential:

هذا الهاتف صنعه آندي روبن مبتكر نظام التشغيل أندرويد، ويعتبر أول هاتف خارج سلسلة Pixel يتلقى تحديث أندرويد 10 النهائي.

تجدر الإشارة إلى أن Essential Phone يتمتع بسجل رائع من حيث الحصول على تحديثات نظام التشغيل، والتحديثات الأمنية.

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3- هاتفا OnePlus 7 وOnePlus 7 Pro:

تعتبر شركة OnePlus إحدى الشركات المصنّعة للهواتف الذكية القليلة التي تتمتع بسجل حافل من حيث توفير تحديثات نظام التشغيل، بالرغم من امتلاكها مجموعة كبيرة من الهواتف في جميع الفئات.

في يوم إطلاق نظام التشغيل أندرويد 10؛ أعلنت OnePlus أيضًا عن وصول النسخة التجريبية المفتوحة المعتمدة على آخر إصدار مستقر للنظام لكل من هاتفي OnePlus 7، وOnePlus 7 Pro.

إذا كنت تمتلك أحد الهاتفين وترغب في ترقية نظام التشغيل فيمكنك التوجه إلى موقع الشركة وتنزيل النسخة. يُشار إلى أن الترقية إلى الإصدار التجريبي المفتوح المعتمد على Android 10 لن تمحو أي بيانات على هاتفك، ولكن يُوصي في كل حالات الترقية بأخذ نسخة احتياطية من البيانات تحسبًا لحدوث أي خطأ.

4- هاتف Redmi K20 Pro:

يعتبر حصول هاتف Redmi K20 Pro على إصدار أندرويد 10 في هذه الفترة البسيطة، هو الأمر الأكثر إثارة للاهتمام، حيث إنه من المعروف أن شاومي تستغرق وقتًا أطول لتقديم تحديثات أندرويد على هواتفها بسبب تخصيص واجهة MIUI.

وبالرغم من ذلك كانت الشركة من أوائل الشركات التي أعلنت عن وصول النسخة التجريبية المفتوحة لهاتف Redmi K20 Pro، كما أشار تقرير جديد إلى أن التحديث النهائي سيتم طرحه للهاتف خلال الشهر القادم.

وفي السياق نفسه؛ قد يتسأل الكثيرون حول موقف هواتف سامسونج، كل ما هو معلوم حتى الآن أن نظام أندرويد 10 يتوفر للهواتف القابلة للطي، لذلك من المتوقع أن يُطلق هاتف سامسونج Galaxy Fold بنظام أندرويد 10، ولكن الشركة لم تعلن حتى الآن قائمة الأجهزة التي ستحصل على التحديث. وفي أوروبا أكد متحدث باسم الشركة أن نظام أندرويد 10 سيبدأ طرحه على هواتف سامسونج الرائدة في وقت لاحق من هذا العام.