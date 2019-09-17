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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت وزارة المالية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر سبتمبر 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال, حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.83مليار ريال.
وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسمت إلى ثلاث شرائح, الأولى، تبلغ 1.400 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.648 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي، والشريحة الثانية، تبلغ 1.185 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 11.012 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي، والشريحة الثالثة، تبلغ 6.249 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 15.496 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2049 ميلادي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة المالية تعلن إقفال طرح شهر سبتمبر من برنامج الصكوك المحلية بالريال .. وتحدد حجم الإصدار بـ 8.8 مليار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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