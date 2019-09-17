تكريم المهندسة الشيماء الشايب من الأحساء كأول سعودية سفيرة للسلام بالمركز العربي الأوربي للسلام

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صحيفة الخليج الإلكترونية
الإمارات – جاسم العبود : في احتفالية بقاعة فندق الشيراتون بمدينة الشارقة بدولة الإمارات اقيم اللقاء العربي الأول للمركز العربي الأوروبي للسلام بمناسبة اليوم العالمي للسلام .
وقد تم تكريم المهندسة الشيماء الشايب من الأحساء كأول سعودية سفيرة للسلام بالمركز .
و اشارت في كلمتها اثناء حفل التكريم بشكر القيادة الرشيدة وان الأعمال الطوعية التي تقرم بها في خدمة الإنسانية وانها اول سعودية عضو في شعبة الأبنية الخضراء ومن خلال أنشطتي منصتي #مهندسات_سعوديات و مدنيون بلاحدود و تساهم في تحفيز و تسجيع الإناث للإلتحاق بالتخصصات الهندسية و هي اول سعودية
Mostdam AP خبير معتمد في تقييم استدامة المباني في منصة مستدام.
و يأتي تمكين المرأة ضمن اهتمامها و لذا دعت الى الفارق بين مفهوم الأنثوية والذكورية من خلال العامل البيولوجي وبين مفهوم الجندر و هو مفهوم الفعل الإجتماعي بعيدا عن تمايز الجنس ، و دعت الى انماء هذا المفهوم في العالم العربي انماء الوعي بمفهوم الجندر بالعالم العربي هي مبادرة تتبناها المهندسة و لذلك هي طرحتهاو ان يتبنى المركز ذلك
وعبرت عن شكرها و هي تهدي هذا الإنجاز الى الوطن متمنية ان تكون عند حسن الظن ..
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