طبيق واتساب يعاني من خلل.. تعرف عليه

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

في عام 2017، أصبح بإمكان مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp للمراسلة القدرة على "إلغاء إرسال" الرسائل المرسلة، وذلك بفضل ميزة "حذف للجميع" في التطبيق.



وتتيح الميزة إلغاء إرسال الرسائل والصور التي تم إرسالها بالخطأ في غضون ساعة و 8 دقائق و 6 ثوان فقط من إرسالها.

إذا استخدمت هذه الميزة لإلغاء إرسال صورة محرجة، فقد تعتقد أن صورتك آمنة، ولكن هناك خلل جديد يشير إلى أن بعض الصور المرسلة لا يتم حذفها بالشكل الكامل.

كشف مستشار أمن التطبيق شيتيش سوكان عن وجود خلل في تطبيق واتساب لا يقوم بحذف الصور المرسلة إلى مستخدمي هواتف آيفون.

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ويعني ذلك أن الصور المرسلة إلى هواتف آيفون سيتم حفظها، حتى لو قمت بحذف الرسالة ورأيت ملاحظة "تم حذف هذه الرسالة" في المحادثة.

وفي حال كان المستلم لديه الإعدادات الافتراضية للتطبيق، سيتم حفظ الصور تلقائيا في تطبيق الصور على آيفون، حتى وإن لم يتم فتح الصورة في التطبيق.

قالت واتساب حول هذا الخلل "الغرض من الميزة حذف الرسالة وليس هناك ما يضمن حذف الوسائط أو الرسالة نهائيًا".

وأضافت واتساب "نحن نقدم خيارات بسيطة لمساعدة مستخدمي آيفون على إدارة الوسائط التي يتلقونها من الأصدقاء والعائلة، وفقا لأفضل الممارسات التي تحددها أنظمة التشغيل".

وأشارت واتساب "إذا اختار مستخدم آيفون الإعدادات الافتراضية لتطبيق واتساب، سيتم حفظ الصور في تطبيق الصور حتى لو تم حذفها".

جدير بالذكر أن تطبيق واتساب كان يعاني من خلل يسمح للمتسللين بتحرير رسائل المستخدمين دون علمهم وإرسالها إلى مستخدمين آخرين، وحتى الآن لم تتحدث واتساب عن حلها لهذا الخلل.