نشاط مكثف لقطاع الدفع الإلكتروني في مصر

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

كشف هاني أبو الفتوح، رئيس القطاع المؤسسي بشركة ميداف للاستثمارات القابضة، أن الشركة أطلقت شركة تابعة للمجموعة تعمل بمجال الدفع الإلكتروني، معتمدة على أفضل تقنيات التكنولوجيا المالية.



أضاف "أبو الفتوح"، في بيان صحفي الإثنين، أن هذا يأتي تماشياً مع سياسة الدولة التي تهدف إلى التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي وتوسيع نطاقه.

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وبحسب "أبو الفتوح"، فإن ميداف للاستثمارات لديها خطط طموحة، وتستهدف التوسع داخل وخارج السوق المصرية خلال الفترة القادمة من خلال بحث العديد من الفرص الاستثمارية التي تدرسها الشركة في الوقت الحالي، وسيتم الإعلان عنها قريبا.

وشركة ميداف للاستثمارات القابضة، هي مجموعة استثمارية مصرية قابضة من أبرز مساهميها مجموعة الراية المتميزة القابضة الكويتية، وتسعى "ميداف" إلى توسيع حجم أعمالها في السوق المصري والدول الإفريقية.

من جهته، قال ياسر عجيبة، عضو مجلس إدارة شركة ميداف للاستثمارات القابضة: "إن شركته تستهدف الاستحواذ على حصة سوقية تتراوح بين 30 إلى 50% من قطاع الدفع الإلكتروني داخل السوق المصرية، بالإضافة إلى اختراق السوق الإفريقي، والبحث عن شراكات وفرص استثمارية جديدة بأوروبا".