نشاط مكثف لقطاع الدفع الإلكتروني في مصر

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
كشف هاني أبو الفتوح، رئيس القطاع المؤسسي بشركة ميداف للاستثمارات القابضة، أن الشركة أطلقت شركة تابعة للمجموعة تعمل بمجال الدفع الإلكتروني، معتمدة على أفضل تقنيات التكنولوجيا المالية.
أضاف "أبو الفتوح"، في بيان صحفي الإثنين، أن هذا يأتي تماشياً مع سياسة الدولة التي تهدف إلى التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي وتوسيع نطاقه.
وبحسب "أبو الفتوح"، فإن ميداف للاستثمارات لديها خطط طموحة، وتستهدف التوسع داخل وخارج السوق المصرية خلال الفترة القادمة من خلال بحث العديد من الفرص الاستثمارية التي تدرسها الشركة في الوقت الحالي، وسيتم الإعلان عنها قريبا.
وشركة ميداف للاستثمارات القابضة، هي مجموعة استثمارية مصرية قابضة من أبرز مساهميها مجموعة الراية المتميزة القابضة الكويتية، وتسعى "ميداف" إلى توسيع حجم أعمالها في السوق المصري والدول الإفريقية.
من جهته، قال ياسر عجيبة، عضو مجلس إدارة شركة ميداف للاستثمارات القابضة: "إن شركته تستهدف الاستحواذ على حصة سوقية تتراوح بين 30 إلى 50% من قطاع الدفع الإلكتروني داخل السوق المصرية، بالإضافة إلى اختراق السوق الإفريقي، والبحث عن شراكات وفرص استثمارية جديدة بأوروبا".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.